Майк Джеймс перейдет из «Монако» в «Олимпиакос» (Relevo)
Майк Джеймс покинет «Монако» и перейдет в «Олимпиакос».
Об этом сообщает испанское издание Relevo.
«Монако» не удалось согласовать финансовые условия продления контракта с американским разыгрывающим.
Переход Джеймса в «Олимпиакос» может означать, что Тайлер Дорси покинет греческий клуб и продолжит карьеру в «Барселоне».
Контракт Джеймса с «Монако» истечет после окончания финальной серии плей-офф чемпионата Франции. Джеймс был признан MVP Евролиги в сезоне-23/24. Средние показатели лидера «Монако» составили 17,9 очка, 4,1 подбора, 5,1 передачи, 1,2 перехвата и 19,4 балла за эффективность действий.