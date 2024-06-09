Майк Джеймс перейдет из «Монако» в «Олимпиакос» (Relevo)

Майк Джеймс покинет «Монако» и перейдет в «Олимпиакос».

Об этом сообщает испанское издание Relevo.

«Монако» не удалось согласовать финансовые условия продления контракта с американским разыгрывающим.

Переход Джеймса в « » может означать, что покинет греческий клуб и продолжит карьеру в «Барселоне».

Контракт Джеймса с « » истечет после окончания финальной серии плей-офф чемпионата Франции. Джеймс был признан MVP Евролиги в сезоне-23/24. Средние показатели лидера «Монако» составили 17,9 очка, 4,1 подбора, 5,1 передачи, 1,2 перехвата и 19,4 балла за эффективность действий.