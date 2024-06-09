Майк Джеймс перейдет из «Монако» в «Олимпиакос» (Relevo)

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Майк Джеймс покинет «Монако» и перейдет в «Олимпиакос».

Об этом сообщает испанское издание Relevo.

«Монако» не удалось согласовать финансовые условия продления контракта с американским разыгрывающим.

Переход Джеймса в «Олимпиакос» может означать, что Тайлер Дорси покинет греческий клуб и продолжит карьеру в «Барселоне».

Контракт Джеймса с «Монако» истечет после окончания финальной серии плей-офф чемпионата Франции. Джеймс был признан MVP Евролиги в сезоне-23/24. Средние показатели лидера «Монако» составили 17,9 очка, 4,1 подбора, 5,1 передачи, 1,2 перехвата и 19,4 балла за эффективность действий.

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1 комментарий
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Но ведь Дорси сейчас играет в Фенербахче, а не в Олимпиакосе - уже странность из источника новости.
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