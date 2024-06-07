«Монако» и Майк Джеймс договорились о продлении контракта на 3 сезона и 9 млн евро
Майк Джеймс остается в «Монако».
Американский защитник (33 года, 185 см) подпишет с клубом продление контракта на 3 года и 9 миллионов евро.
Джеймс признан MVP Евролиги в сезоне-23/24. Средние показатели лидера «Монако» составили 17,9 очка, 4,1 подбора, 5,1 передачи, 1,2 перехвата и 19,4 балла за эффективность действий.
По действующему контракту, срок действия которого истекает 30 июня 2024 года, бывший игрок НБА получает 2 миллиона евро за сезон. Джеймс перешел в «Монако» в 2022 году.