«Монако» и Майк Джеймс договорились о продлении контракта на 3 сезона и 9 млн евро

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Майк Джеймс остается в «Монако».

Американский защитник (33 года, 185 см) подпишет с клубом продление контракта на 3 года и 9 миллионов евро.

Джеймс признан MVP Евролиги в сезоне-23/24. Средние показатели лидера «Монако» составили 17,9 очка, 4,1 подбора, 5,1 передачи, 1,2 перехвата и 19,4 балла за эффективность действий.

По действующему контракту, срок действия которого истекает 30 июня 2024 года, бывший игрок НБА получает 2 миллиона евро за сезон. Джеймс перешел в «Монако» в 2022 году.

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1 комментарий
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Там ещё и процентная ставка на налог никакущая. Есть в Европе или в Китае кому платят больше?
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