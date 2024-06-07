«Монако» и Майк Джеймс договорились о продлении контракта на 3 сезона и 9 млн евро

Майк Джеймс остается в «Монако».

Американский защитник (33 года, 185 см) подпишет с клубом продление контракта на 3 года и 9 миллионов евро.

Джеймс признан MVP Евролиги в сезоне-23/24. Средние показатели лидера « » составили 17,9 очка, 4,1 подбора, 5,1 передачи, 1,2 перехвата и 19,4 балла за эффективность действий.

По действующему контракту, срок действия которого истекает 30 июня 2024 года, бывший игрок НБА получает 2 миллиона евро за сезон. перешел в «Монако» в 2022 году.