Майк Джеймс рассматривает возможность ухода из «Монако» (BasketNews)

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Майк Джеймс может покинуть «Монако».

Лучший бомбардир в истории Евролиги Майк Джеймс всерьез рассматривает возможность ухода из «Монако», сообщает BasketNews.

Несмотря на длительные переговоры о продлении контракта, стороны не могут достичь соглашения. В результате 33-летний разыгрывающий изучает другие варианты на рынке.

Контракт Джеймса с «Монако» истечет после окончания финальной серии плей-офф чемпионата Франции.

Ранее французское издание BeBasket сообщало,  что Джеймс подпишет с клубом продление контракта на 3 года и 9 миллионов евро.

Джеймс признан MVP Евролиги в сезоне-23/24. Средние показатели лидера «Монако» составили 17,9 очка, 4,1 подбора, 5,1 передачи, 1,2 перехвата и 19,4 балла за эффективность действий.

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