Майк Джеймс рассматривает возможность ухода из «Монако» (BasketNews)
Майк Джеймс может покинуть «Монако».
Лучший бомбардир в истории Евролиги Майк Джеймс всерьез рассматривает возможность ухода из «Монако», сообщает BasketNews.
Несмотря на длительные переговоры о продлении контракта, стороны не могут достичь соглашения. В результате 33-летний разыгрывающий изучает другие варианты на рынке.
Контракт Джеймса с «Монако» истечет после окончания финальной серии плей-офф чемпионата Франции.
Ранее французское издание BeBasket сообщало, что Джеймс подпишет с клубом продление контракта на 3 года и 9 миллионов евро.
Джеймс признан MVP Евролиги в сезоне-23/24. Средние показатели лидера «Монако» составили 17,9 очка, 4,1 подбора, 5,1 передачи, 1,2 перехвата и 19,4 балла за эффективность действий.