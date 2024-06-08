Майк Джеймс рассматривает возможность ухода из «Монако» (BasketNews)

Майк Джеймс может покинуть «Монако».

Лучший бомбардир в истории Евролиги Майк Джеймс всерьез рассматривает возможность ухода из « », сообщает BasketNews.

Несмотря на длительные переговоры о продлении контракта, стороны не могут достичь соглашения. В результате 33-летний разыгрывающий изучает другие варианты на рынке.

Контракт Джеймса с «Монако» истечет после окончания финальной серии плей-офф чемпионата Франции.

Ранее французское издание BeBasket сообщало, что Джеймс подпишет с клубом продление контракта на 3 года и 9 миллионов евро.

Джеймс признан MVP Евролиги в сезоне-23/24. Средние показатели лидера «Монако» составили 17,9 очка, 4,1 подбора, 5,1 передачи, 1,2 перехвата и 19,4 балла за эффективность действий.