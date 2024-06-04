Джейсон Тейтум – 4-й игрок с 2020 года, набиравший 25+10+5 в плей-офф до финальной серии

Теги Бостон Леброн Джеймс НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Никола Йокич Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум повторил достижение Йокича, Адетокумбо и Джеймса.

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум стал четвертым игроком с 2020 года, который до финальной серии набирал в плей-офф как минимум 25 очков, 10 подборов и 5 передач в среднем за матч.

За последние пять лет это удавалось только Николе Йокичу (2023), Яннису Адетокумбо (2021) и Леброну Джеймсу (2020). Примечательно, что все трое тогда становились чемпионами.

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2 комментария
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Два друга Мэттью Ткачук и Джейсон Тэйтум играют в финалах своих лиг. Может получиться следующим образом: оба побеждают, оба проигрывают, один из них побеждает.
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