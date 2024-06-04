Джейсон Тейтум – 4-й игрок с 2020 года, набиравший 25+10+5 в плей-офф до финальной серии

Джейсон Тейтум повторил достижение Йокича, Адетокумбо и Джеймса.

Форвард « » стал четвертым игроком с 2020 года, который до финальной серии набирал в плей-офф как минимум 25 очков, 10 подборов и 5 передач в среднем за матч.

За последние пять лет это удавалось только (2023), (2021) и (2020). Примечательно, что все трое тогда становились чемпионами.