Джейсон Тейтум – 4-й игрок с 2020 года, набиравший 25+10+5 в плей-офф до финальной серии
Джейсон Тейтум повторил достижение Йокича, Адетокумбо и Джеймса.
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум стал четвертым игроком с 2020 года, который до финальной серии набирал в плей-офф как минимум 25 очков, 10 подборов и 5 передач в среднем за матч.
За последние пять лет это удавалось только Николе Йокичу (2023), Яннису Адетокумбо (2021) и Леброну Джеймсу (2020). Примечательно, что все трое тогда становились чемпионами.