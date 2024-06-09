Макси Клебер: «Между мной и Дирком Новицки большая пропасть»

Теги Даллас Дирк Новицки НБА НБА плей-офф Макси Клебер Баскетбол

Макси Клебер заявил, что не стал бы сравнивать себя с Дирком Новицки.

«Между мной и Дирком Новицки большая пропасть. Он один из величайших игроков всех времен, поэтому я ни в коем случае не осмелился бы сравнивать себя с ним.

Я также думаю, что роль, которую он сыграл, и выступление «Мэверикс» в том розыгрыше плей-офф были выдающимися. Одно из самых потрясающих выступлений аутсайдеров в плей-офф.

Для меня большая честь играть в финале и бороться с командой за чемпионство. Я не принимаю это как должное. Просто выхожу и выкладываюсь изо всех сил», – сказал немецкий форвард «Далласа».

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2 комментария
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Ну вроде как очевидные вещи парень сказал. Но на фоне суперэго 90+% игроков это прям внезапно адекватные слова.
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Макси респект!
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