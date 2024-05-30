Дерек Лайвли может принять участие в пятом матче с «Миннесотой»

Теги травмы Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Лука Дончич Макси Клебер Дерек Лайвли Баскетбол

Статус Дерека Лайвли изменен на «под вопросом».

Центровой «Далласа» может принять участие в пятой игре с «Тимбервулвз». Лайвли восстанавливается после растяжения шеи. Новичок «Мэверикс» реализовал 13 из 13 бросков с игры в финале Западной конференции и лидирует в команде в этом розыгрыше плей-офф по показателю «плюс/минус» («+109»).

Защитник Лука Дончич по-прежнему проходит в отчете со статусом «под вопросом» в связи с травмами колена и голеностопа. Разыгрывающий не пропустил ни одной встречи в плей-офф.

Форвард Макси Клебер, вернувшийся в игру в прошлом матче после вывиха плеча, выведен из отчета по травмам.

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1 комментарий
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+109 жесть конечно. Ждём в 5м матче
+3
0
+3
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