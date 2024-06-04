Деннис Шредер, Даниэль Тайс и братья Вагнеры – в расширенном составе сборной Германии

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Сборная Германии объявила предварительный состав команды на Олимпийские игры.

В расширенный состав сборной Германии вошли 16 игроков, в том числе все 12 победителей чемпионата мира 2023 года.

В состав вошли четыре игрока НБА – Деннис Шредер, Даниэль Тайс, Франц Вагнер и Мориц Вагнер – а также 10 игроков Евролиги. В составе не оказалось центрового «Нью-Йорка» Айзейи Хартенштайна и форварда «Далласа» Макси Клебера.

Предварительный состав сборной Германии на Олимпиаду в Париже:

Исаак Бонга («Бавария»), Оскар да Силва («Альба»), Нильс Гиффай («Бавария»), Юстус Холлатц («Анадолу Эфес»), Крис Крамер («Гранада»), Леон Кратцер («Париж»), Маодо Ло («Милан»), Андреас Обст («Бавария»), Луис Олинде («Альба»), Деннис Шредер («Бруклин»), Даниэль Тайс («Клипперс»), Йоханнес Тиманн («Альба»), Моритц Вагнер («Орландо»), Франц Вагнер («Орландо»), Ник Уайлер-Бэбб («Бавария») и Йоханнес Фойгтманн («Милан»).

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1 комментарий
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Как глупо... Зато есть Кратцер, набирающий по 3 очка за игру...
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