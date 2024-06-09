Макси Клебер о защите против Кристапса Порзингиса: «Нельзя позволить ему сразу войти в ритм»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Макси Клебер Баскетбол

Макси Клебер рассказал, как «Мэвс» будут сдерживать Кристапса Порзингиса.

«Нам нужно немного усложнить ему получение мяча на углах штрафной линии. Нужно отодвигать его немного дальше от кольца, а затем оставаться перед ним и стараться как можно лучше мешать броску.

Нельзя позволить ему сразу войти в ритм», – сказал форвард «Далласа».

Порзингис набрал 18 из своих 20 очков в первой половине первого матча финальной серии.

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