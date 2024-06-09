Макси Клебер о защите против Кристапса Порзингиса: «Нельзя позволить ему сразу войти в ритм»

Макси Клебер рассказал, как «Мэвс» будут сдерживать Кристапса Порзингиса.

«Нам нужно немного усложнить ему получение мяча на углах штрафной линии. Нужно отодвигать его немного дальше от кольца, а затем оставаться перед ним и стараться как можно лучше мешать броску.

Нельзя позволить ему сразу войти в ритм», – сказал форвард « ».

набрал 18 из своих 20 очков в первой половине первого матча финальной серии.