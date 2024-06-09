Джейсон Кидд: «Это игра 2 на 2, нам нужно этим воспользоваться»

Теги Бостон Даллас Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Макси Клебер Дерек Лайвли Баскетбол

Джейсон Кидд обрисовал планы на второй матч с «Бостоном».

«Мы подстроимся. «Бостон» отдает Луке «лэй-ап», и он его возьмет. Они не дают ему инициировать данки с навеса и отдавать передачи на трехочковые из углов. Так что получается игра 2 на 2 (Дончич и Кайри Ирвинг против защитников), и нам придется воспользоваться этим», – заключил главный тренер «Мэверикс».

«Они постоянно размениваются в защите. Мы не создаем открытых проходов к кольцу, потому что защитники не выходят навстречу. Хорошо. Нам нужно занять правильные позиции и постараться организовать хорошие броски. Дать пространство Луке и Кайри», – прокомментировал ситуацию форвард Макси Клебер.

«Мы должны заставить их чувствовать себя некомфортно. В прошлый раз мы постепенно входили в игру, но так не должно быть. Мы должны были выйти и первыми нанести удар, вместо того чтобы принимать его.

Адаптируйся. Учись. Если мы не изменились, мы не стали лучше», – рассудил центровой Дерек Лайвли.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий