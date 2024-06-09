Джейсон Кидд: «Это игра 2 на 2, нам нужно этим воспользоваться»

Джейсон Кидд обрисовал планы на второй матч с «Бостоном».

«Мы подстроимся. « » отдает Луке «лэй-ап», и он его возьмет. Они не дают ему инициировать данки с навеса и отдавать передачи на трехочковые из углов. Так что получается игра 2 на 2 ( и против защитников), и нам придется воспользоваться этим», – заключил главный тренер «Мэверикс».

«Они постоянно размениваются в защите. Мы не создаем открытых проходов к кольцу, потому что защитники не выходят навстречу. Хорошо. Нам нужно занять правильные позиции и постараться организовать хорошие броски. Дать пространство Луке и Кайри», – прокомментировал ситуацию форвард .

«Мы должны заставить их чувствовать себя некомфортно. В прошлый раз мы постепенно входили в игру, но так не должно быть. Мы должны были выйти и первыми нанести удар, вместо того чтобы принимать его.

Адаптируйся. Учись. Если мы не изменились, мы не стали лучше», – рассудил центровой .