Мэтт Райан: «Если бы «Пеликанс» были здоровы, они бы обыграли «Тандер» и наделали шума в плей-офф»
Мэтт Райан заявил, что «Пеликанс» обыграли бы «Тандер», если бы были здоровы.
«Если бы мы были полностью здоровы, да, черт возьми, мы бы обыграли «Тандер» и наделали шума в плей-офф.
Я с нетерпением жду возможности увидеть Зайона и Ингрэма в следующем сезоне и вернуться с миссией», – сказал форвард «Нового Орлеана».
«Пеликанс» проиграли «Тандер» в первом раунде плей-офф со счетом 0-4.
Пока у Пеликанс непонятное будущее