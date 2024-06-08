Мэтт Райан: «Если бы «Пеликанс» были здоровы, они бы обыграли «Тандер» и наделали шума в плей-офф»

Мэтт Райан заявил, что «Пеликанс» обыграли бы «Тандер», если бы были здоровы.

«Если бы мы были полностью здоровы, да, черт возьми, мы бы обыграли «Тандер» и наделали шума в плей-офф.

Я с нетерпением жду возможности увидеть и в следующем сезоне и вернуться с миссией», – сказал форвард «Нового Орлеана».

«Пеликанс» проиграли «Тандер» в первом раунде плей-офф со счетом 0-4.