Мэтт Райан: «Если бы «Пеликанс» были здоровы, они бы обыграли «Тандер» и наделали шума в плей-офф»

Теги Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Брэндон Ингрэм Зайон Уильямсон Мэтт Райан Баскетбол

Мэтт Райан заявил, что «Пеликанс» обыграли бы «Тандер», если бы были здоровы.

«Если бы мы были полностью здоровы, да, черт возьми, мы бы обыграли «Тандер» и наделали шума в плей-офф.

Я с нетерпением жду возможности увидеть Зайона и Ингрэма в следующем сезоне и вернуться с миссией», – сказал форвард «Нового Орлеана».

«Пеликанс» проиграли «Тандер» в первом раунде плей-офф со счетом 0-4.

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3 комментария
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проблема в том, что они всегда недоступны в нужный момент. У Зайона 0 официальных матчей в плей-офф, хотя после его прихода Пеликаны два раза туда пробились, но он был травмирован.
Пока у Пеликанс непонятное будущее
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зато на кладбищах будет почище
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