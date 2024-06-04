«Пеликанс» будут агрессивно работать на рынке с намерением усилить состав в межсезонье-2024
«Новый Орлеан» намерен усилиться в межсезонье-2024.
Ожидается, что «Пеликанс» этим летом будут агрессивно действовать с целью заполучить сильных игроков.
У «Нового Орлеана» есть несколько игроков и драфт-пиков, которые они могут предложить в обмене.
«Пеликанс» сохранили все собственные пики первого раунда. У них также есть дополнительные выборы в первом раунде от «Милуоки» в 2025 (Топ-4 защищен) и 2027 годах (незащищенный), плюс право на обмен пиками с «Бакс» в 2026 году. Клубу также принадлежит незащищенный пик первого раунда «Лейкерс» в 2025 году.
Также существует вероятность, что «Новый Орлеан» обменяет Брэндона Ингрэма этим летом.