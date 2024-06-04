«Пеликанс» будут агрессивно работать на рынке с намерением усилить состав в межсезонье-2024

Теги возможные переходы Новый Орлеан НБА Брэндон Ингрэм Баскетбол

«Новый Орлеан» намерен усилиться в межсезонье-2024.

Ожидается, что «Пеликанс» этим летом будут агрессивно действовать с целью заполучить сильных игроков.

У «Нового Орлеана» есть несколько игроков и драфт-пиков, которые они могут предложить в обмене.

«Пеликанс» сохранили все собственные пики первого раунда. У них также есть дополнительные выборы в первом раунде от «Милуоки» в 2025 (Топ-4 защищен) и 2027 годах (незащищенный), плюс право на обмен пиками с «Бакс» в 2026 году. Клубу также принадлежит незащищенный пик первого раунда «Лейкерс» в 2025 году.

Также существует вероятность, что «Новый Орлеан» обменяет Брэндона Ингрэма этим летом.

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