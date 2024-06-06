Энтони Дэвис предпочитает Джеймса Боррего Джей Джей Редику на должности главного тренера

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«Лейкерс» ведут поиск нового главного тренера.

Ассистент главного тренера «Нового Орлеана» Джеймс Боррего является одним из ключевых кандидатов на эту должность. Специалист провел несколько интервью с организацией и произвел благоприятное впечатление.

Боррего пересекался со звездным центровым «Лейкерс» Энтони Дэвисом, когда тот играл за «Новый Орлеан». С первых дней процесса проведения интервью эксперты в лиге высказывали предположения, что это знакомство может оказать серьезное влияние на шансы Боррего получить позицию.

Несмотря на серьезную уверенность многих инсайдеров и журналистов в том, что Джей Джей Редик на данный момент является явным лидером среди претендентов, некоторые источники считают, что Дэвис предпочитает, чтобы работу получил Боррего. Специалист имеет существенный опыт работы, включающий позицию главного тренера в «Орландо» и «Шарлотт».

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5 комментариев
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Ну и пусть будет ассистентом, а через год главным станет)
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