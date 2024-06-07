Мэтт Райан: «Джейсон Тейтум и Джейлен Браун будут контролировать Восток следующие 6-7 лет»

Теги Бостон Новый Орлеан НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Мэтт Райан Баскетбол

Мэтт Райан рассказал об опыте взаимодействия с лидерами «Бостона».

27-летний форвард надевал форму «Селтикс» в сезоне-2021/22. Райан рассказал о сотрудничестве с Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном.

«Эти ребята были невероятны. Среди лучших «вингов» в НБА. Все еще молоды и только входят в свой прайм. На месте Брэда Стивенса я бы сохранял их обоих так долго, как возможно. Их связка будет контролировать Восток следующие 6-7 лет. 

Отличные коллеги по работе. Очень позитивные, профессиональные. Их присутствие помогает побеждать», – заключил форвард «Нового Орлеана».

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3 комментария
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Браун и Порзи
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Ответ Алексей Кумсков
Браун и Порзи
порзи бы серию то доиграть
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