Мэтт Райан: «Джейсон Тейтум и Джейлен Браун будут контролировать Восток следующие 6-7 лет»

Мэтт Райан рассказал об опыте взаимодействия с лидерами «Бостона».

27-летний форвард надевал форму «Селтикс» в сезоне-2021/22. Райан рассказал о сотрудничестве с и .

«Эти ребята были невероятны. Среди лучших «вингов» в . Все еще молоды и только входят в свой прайм. На месте Брэда Стивенса я бы сохранял их обоих так долго, как возможно. Их связка будет контролировать Восток следующие 6-7 лет.

Отличные коллеги по работе. Очень позитивные, профессиональные. Их присутствие помогает побеждать», – заключил форвард «Нового Орлеана».