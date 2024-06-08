Кейтлин Кларк набрала 30 очков, 8 подборов и 6 передач при 7 из 13 из-за дуги в матче с «Вашингтоном»

Кейтлин Кларк провела один из лучших матчей в профессиональной карьере.

Звездный новичок « » записала на свой счет 30 очков, 8 подборов и 6 передач при 7 из 13 из-за дуги во встрече с « » (85:83).

30 очков – повторение личного рекорда Кларк в WNBA. 7 точных бросков с дальней дистанции стали повторением рекорда женской НБА для первогодок.

За 38 минут на паркете Кейтлин также сделала 4 перехвата при 8 потерях.