Кейтлин Кларк набрала 30 очков, 8 подборов и 6 передач при 7 из 13 из-за дуги в матче с «Вашингтоном»

Теги женская НБА Баскетбол - видео Индиана жен Вашингтон жен Кейтлин Кларк Баскетбол

Кейтлин Кларк провела один из лучших матчей в профессиональной карьере.

Звездный новичок «Индианы» записала на свой счет 30 очков, 8 подборов и 6 передач при 7 из 13 из-за дуги во встрече с «Вашингтоном» (85:83).

30 очков – повторение личного рекорда Кларк в WNBA. 7 точных бросков с дальней дистанции стали повторением рекорда женской НБА для первогодок.

За 38 минут на паркете Кейтлин также сделала 4 перехвата при 8 потерях.

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1 комментарий
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Вот и какой толк от этих передач, когда потерь больше
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