Кейтлин Кларк не войдет в состав олимпийской сборной США. Грайнер возвращается в команду, Таурази в 6-й раз выступит на ОИ
Кейтлин Кларк не попадет в состав олимпийской сборной США в этом году.
Сборная США выбрала 12 баскетболисток, которые выступят на Олимпийских играх в Париже.
Как сообщает The Athletic, восходящая звезда женского баскетбола Кейтлин Кларк из «Индианы» не войдет в состав олимпийской сборной.
Центровая «Финикса» Бриттни Грайнер, которая ранее провела почти год в российской тюрьме, возвращается в команду впервые с 2021-го. Ее одноклубница Дайана Таурази выступит на Играх в шестой раз, что станет рекордом.
В состав американской сборной войдут: Бриттни Грайнер, Эйжа Уилсон, Брианна Стюарт, Алисса Томас, Нафиса Коллиер, Джеуэлл Лойд, Келси Плам, Джеки Янг, Сабрина Ионеску, Челси Грэй, Калиа Коппер, Дайана Таурази.
Соединенные Штаты выигрывают все олимпийские золотые медали ОИ, начиная с турнира 1996 года в Атланте.