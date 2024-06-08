Кейтлин Кларк не войдет в состав олимпийской сборной США. Грайнер возвращается в команду, Таурази в 6-й раз выступит на ОИ

Кейтлин Кларк не попадет в состав олимпийской сборной США в этом году.

Сборная США выбрала 12 баскетболисток, которые выступят на Олимпийских играх в .

Как сообщает The Athletic, восходящая звезда женского баскетбола Кейтлин Кларк из «Индианы» не войдет в состав олимпийской сборной.

Центровая «Финикса» , которая ранее провела почти год в российской тюрьме, возвращается в команду впервые с 2021-го. Ее одноклубница Дайана Таурази выступит на Играх в шестой раз, что станет рекордом.

В состав американской сборной войдут: Бриттни Грайнер, , , Алисса Томас, Нафиса Коллиер, Джеуэлл Лойд, Келси Плам, Джеки Янг, , Челси Грэй, Калиа Коппер, Дайана Таурази.

Соединенные Штаты выигрывают все олимпийские золотые медали ОИ, начиная с турнира 1996 года в Атланте.