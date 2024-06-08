ЦСКА выпустил влог о 5-м матче финальной серии Единой лиги ВТБ

Вышел влог ЦСКА о 5-м матче финала Лиги ВТБ.

В среду, 5 июня, ЦСКА обыграл на выезде казанский в пятом матче финальной серии (66:55, 4-1) и в 11‑й раз в истории клуба стал чемпионом Лиги ВТБ.

«В этом сезоне была очень напряженная борьба. Один из самых ярких, сильных и мощных сезонов Лиги ВТБ. Поэтому поздравляю всех болельщиков, кто в нас верил, кто был с нами на протяжении всех этих сезонов, когда у нас были неудачи. Большое спасибо болельщикам, которые приехали сегодня, и тем, кто был у экранов. Я рад, что мы победили», – сказал капитан ЦСКА Семен Антонов.