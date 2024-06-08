Владимир Гомельский: «Огнен Ярамаз – хорошее приобретение для ЦСКА»

Теги ЦСКА Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Огнен Ярамаз Руслан Абдулбасиров Баскетбол

Владимир Гомельский оценил двух потенциальных новобранцев ЦСКА.

Армейцы по неофициальной информации подпишут Огнена Ярамаза и Руслана Адбулбасирова.

«Огнен Ярамаз – хорошее приобретение для ЦСКА. 1 сентября ему исполнится 29 лет. Играет на позиции первого номера, но может быть и атакующим защитником. Рост (193 см) и отлично поставленный бросок позволяют. Уже и в сборной Сербии поиграл. Думаю, что у него получится быстро влиться в команду, у него высокий игровой интеллект.

Руслан Абдулбасиров поздно начал играть в баскетбол. То, что его прогресс стал заметен только в этом сезоне – естественно для супервысокорослых игроков. Подвижный, прыгучий и отлично играющий на подборе центровой. Видел матчи, в которых Абдулбасиров точно бросал со средней и дальней дистанций. Может быть очень полезен в обороне. Уверен, что он станет надежным игроком ротации», – написал эксперт в своей конференции.

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