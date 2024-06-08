Президент УНИКСа Богачев: «С нашим бюджетом серебро – это уже положительный результат!»

Евгений Богачев прокомментировал поражение УНИКСа в финале Единой лиги ВТБ.

«Но, уже подходя к финалу, все вымотались по нескольким причинам. Начну с того, что играли затяжной полуфинал с «Локомотивом-Кубань» из семи тяжелейших матчей. Потеряли по ходу плей-офф двух ключевых игроков – Исмаэля Бако и россиянина Артема Комолова – они травмировались. Нам их сильно не хватало, особенно Бако. Это сразу же сократило игровую скамейку, ребятам пришлось биться и за себя, и за того парня. Кстати, тем, кто может быть недоволен итоговым серебром, напомню, что есть такая песня: «Потускнеет серебро, померкнет золото». А мы семь игр провели с Краснодаром, очень сильным и упорным соперником – это так вымотало.

Я расстроен от того, что мы не чемпионы, но с нашим бюджетом, который идет четвертым, обогнать питерский « », финишировавший третьим, краснодарцев, вообще оставшихся без медалей – это уже положительный результат!» – заявил президент .