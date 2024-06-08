Евгений Колесников завершил игровую карьеру

Теги УНИКС Евгений Колесников чемпионат России Единая лига ВТБ Баскетбол

Евгений Колесников объявил о завершении игровой карьеры .

Защитник УНИКСа рассказал о своем решении на встрече с болельщиками в «Баскет-холле».

«Я завершаю карьеру. Эти победы, которые мы завоевали с вами, останутся навсегда в моем сердце. Хочу всех поблагодарить за то, что подарили мне шанс быть частью этой большой победы.

Карьера завершается, но УНИКС будет чемпионом. Желаю клубу удачи в каждом сезоне», – сказал 38-летний Колесников.

Россиянин выступал с 2004 года. Он играл за «ЦСК ВВС-Самару», «Урал-Грейт», «Автодор», «Спартак-Приморье», ВЭФ, питерский «Спартак», «Красные Крылья», «Енисей», «Автодор», ЦСКА, УНИКС и «Обрадойро».

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