Руслан Авлеев о сериале «Слово пацана»: «Все, о чем там рассказывается, происходило со мной в юности. Баскетбол спас меня»
Бывший игрок УНИКСа и сборной России Руслан Авлеев поделился мнением о популярном сериале «Слово пацана».
По словам Авлеева, в юности он сталкивался с ситуациями, которые описываются в сериале.
«Все, о чем рассказывается в этом сериале, происходило со мной в юности. Наш город был меньше Казани, но все было именно так: конфликты между молодыми людьми в бандах, драки... Не хочу романтизировать то время, это всего лишь увлечения молодежи тех лет, сейчас все по-другому. Баскетбол избавил меня от всего этого, избавил от многих неприятностей.
Девяносто процентов моих друзей юности оказались в тюрьме, некоторые даже умерли. Но баскетбол меня спас. Я учился, а потом поехал в Казань играть за УНИКС.
После завершения карьеры я попадал в ситуации, когда люди решали проблемы кулаками, но никогда не был тем, кто сам это начинал. Мы живем в России, такое происходит постоянно», – признался Авлеев.
Вырубил судью кулаком и добил ногами. 20 лет назад Руслан Авлеев стал «русским Баркли»