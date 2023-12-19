Руслан Авлеев о сериале «Слово пацана»: «Все, о чем там рассказывается, происходило со мной в юности. Баскетбол спас меня»

Теги УНИКС чемпионат России Единая лига ВТБ Руслан Авлеев Слово пацана Баскетбол

Бывший игрок УНИКСа и сборной России Руслан Авлеев поделился мнением о популярном сериале «Слово пацана».

По словам Авлеева, в юности он сталкивался с ситуациями, которые описываются в сериале.

«Все, о чем рассказывается в этом сериале, происходило со мной в юности. Наш город был меньше Казани, но все было именно так: конфликты между молодыми людьми в бандах, драки... Не хочу романтизировать то время, это всего лишь увлечения молодежи тех лет, сейчас все по-другому. Баскетбол избавил меня от всего этого, избавил от многих неприятностей.

Девяносто процентов моих друзей юности оказались в тюрьме, некоторые даже умерли. Но баскетбол меня спас. Я учился, а потом поехал в Казань играть за УНИКС.

После завершения карьеры я попадал в ситуации, когда люди решали проблемы кулаками, но никогда не был тем, кто сам это начинал. Мы живем в России, такое происходит постоянно», – признался Авлеев.

Вырубил судью кулаком и добил ногами. 20 лет назад Руслан Авлеев стал «русским Баркли»

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10 комментариев
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Тот ли это Руслан Авлеев, который сам не начинает, но втащил судье во время матча?
+10
0
+10
но никогда не был тем, кто сам это начинал - лукавит Авлеев.
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+6
Ответ tu-tang
Тот ли это Руслан Авлеев, который сам не начинает, но втащил судье во время матча?
Он умышленно ограничивает время - "После завершения карьеры".
+2
0
+2
Ответ tu-tang
Тот ли это Руслан Авлеев, который сам не начинает, но втащил судье во время матча?
Ага, этим перечерунул себе нба
+2
0
+2
Екатеринбург меньше Казани? По какому параметру? А то что был он тут гопником, так и играл четко. Еще со времен УПИ.
+1
0
+1
Ответ tu-tang
Тот ли это Руслан Авлеев, который сам не начинает, но втащил судье во время матча?
судья не из россии, поэтому не считается
+4
-3
+1
Ответ tu-tang
Тот ли это Руслан Авлеев, который сам не начинает, но втащил судье во время матча?
Вообще-то нужно знать, из-за чего Руслан втащил судье.
+1
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0
Ответ Вадим flanec
Вообще-то нужно знать, из-за чего Руслан втащил судье.
может судья его чушпаном назвал?
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