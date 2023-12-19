Бывший игрок УНИКСа и сборной России Руслан Авлеев поделился мнением о популярном сериале «Слово пацана».

По словам , в юности он сталкивался с ситуациями, которые описываются в сериале.

«Все, о чем рассказывается в этом сериале, происходило со мной в юности. Наш город был меньше Казани, но все было именно так: конфликты между молодыми людьми в бандах, драки... Не хочу романтизировать то время, это всего лишь увлечения молодежи тех лет, сейчас все по-другому. Баскетбол избавил меня от всего этого, избавил от многих неприятностей.

Девяносто процентов моих друзей юности оказались в тюрьме, некоторые даже умерли. Но баскетбол меня спас. Я учился, а потом поехал в Казань играть за .

После завершения карьеры я попадал в ситуации, когда люди решали проблемы кулаками, но никогда не был тем, кто сам это начинал. Мы живем в России, такое происходит постоянно», – признался Авлеев.

Вырубил судью кулаком и добил ногами. 20 лет назад Руслан Авлеев стал «русским Баркли»