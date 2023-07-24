Евгений Колесников перешел в УНИКС

УНИКС заключил соглашение с защитником (37 лет, 195 см), сообщает официальный сайт команды.

Казанский клуб выкупил контракт баскетболиста у «Автодора», новое соглашение рассчитано на один сезон.

Колесников – двукратный финалист Еврокубка в составе (2014, 2021), трехкратный победитель Кубка России, дважды участник Матча всех звезд лиги ВТБ.

В минувшем сезоне за «Автодор» средние показатели Колесникова в 27 играх Лиги ВТБ составили 6,7 очка (41% из-за дуги) и 2,2 подбора за 19,4 минуты на площадке.

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