Сергей Кущенко: «Казань заслужила этот титул»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал первое чемпионство в турнире.

«Казань заслужила этот титул. Я бы даже больше сказал – персонально Евгений Борисович Богачев это заслужил. Он клубом управляет двадцать пять лет. И для него это самая значимая победа за всю историю управления клубом.

Казань сделала прорыв не только на баскетбольной площадке. Они улучшили маркетинг, провели на старте сезона необычайное мероприятие – собрали сорок тысяч болельщиков, которым представили новую команду. Эта активность дает энергию на арене и переходит игрокам», – заявил Кущенко.

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