Евгений Колесников о матче с «Самарой»: «Волжское дерби всегда придает дополнительную мотивацию»

Теги УНИКС Евгений Колесников Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Защитник УНИКСа Евгений Колесников поделился ожиданиями от матча с «Самарой» в Лиге ВТБ.

«Мы продолжаем готовиться к следующему матчу. Обстановка в команде – рабочая, настроение – позитивное. Прикладываем все усилия, чтобы быть в своей лучшей форме.

Нам предстоит непростой выезд в Самару. Волжское дерби всегда придает дополнительную мотивацию. Мы должны сохранять концентрацию на протяжении всего матча и демонстрировать свой баскетбол, выполняя задачи тренерского штаба для достижения поставленных целей», – заявил Колесников.

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