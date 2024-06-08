Демар Дерозан: «Мне не нравится Диллон Брукс»

Теги Чикаго Хьюстон НБА Демар Дерозан Дрэймонд Грин Диллон Брукс Баскетбол

Демар Дерозан высказал свое мнение о Диллоне Бруксе.

Во время выступления в подкасте 25/10 Show защитник «Чикаго» вспомнил о конфликте с игроком «Хьюстона» во время мартовского матча.

«Я честно скажу, он мне просто не нравится. И во-вторых, просто не подходи ко мне сзади, это правило номер один. Да и вообще не подходи ни к одному человеку сзади, когда он отворачивается», – сказал Дерозан.

Демар также сравнил данную историю со своим соперничеством на площадке с форвардом «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином, отметив, что они с уважением относятся друг к другу. По мнению Дерозана, с Бруксом у него складывается обратная ситуация.

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