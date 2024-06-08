Демар Дерозан: «Мне не нравится Диллон Брукс»

Демар Дерозан высказал свое мнение о Диллоне Бруксе.

Во время выступления в подкасте 25/10 Show защитник « » вспомнил о конфликте с игроком « » во время мартовского матча.

«Я честно скажу, он мне просто не нравится. И во-вторых, просто не подходи ко мне сзади, это правило номер один. Да и вообще не подходи ни к одному человеку сзади, когда он отворачивается», – сказал Дерозан.

также сравнил данную историю со своим соперничеством на площадке с форвардом «Голден Стэйт» , отметив, что они с уважением относятся друг к другу. По мнению Дерозана, с у него складывается обратная ситуация.