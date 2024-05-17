Диллон Брукс о новичках «Хьюстона»: «У Кэма Уитмора уже была нужная агрессия, «инстинкт убийцы». До Амена Томпсона нужно было достучаться»

Диллон Брукс рассказал о молодежи «Рокетс» на итоговой пресс-конференции сезона.

«Наши молодые парни научились побеждать. Мы сумели взрастить в них уверенность в себе. стал лучше, сделал шаг вперед. Особенно в защите.

Кэм Уитмор уже был готов. В нем была нужная агрессия, «инстинкт убийцы». Он показывал их в каждой игре.

Пришлось потратить время, чтобы достучаться до . Он очень тихий. Но к середине сезона он стал более уверен в себе и своей игре. В начале ему нужно было найти свое место.

Горжусь этими ребятами и надеюсь, что этот прогресс продолжится летом», – рассказал форвард « ».

«Рокетс» закончили регулярный чемпионат на 11-м месте в Западной конференции с результатом 41-41. Команда одержала на 19 побед больше по сравнению с прошлым сезоном.