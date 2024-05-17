Диллон Брукс о новичках «Хьюстона»: «У Кэма Уитмора уже была нужная агрессия, «инстинкт убийцы». До Амена Томпсона нужно было достучаться»

Теги Хьюстон НБА Диллон Брукс Джейлен Грин Джабари Смит Амен Томпсон Кэм Уитмор Баскетбол

Диллон Брукс рассказал о молодежи «Рокетс» на итоговой пресс-конференции сезона.

«Наши молодые парни научились побеждать. Мы сумели взрастить в них уверенность в себе. Джабари Смит стал лучше, Джейлен Грин сделал шаг вперед. Особенно в защите.

Кэм Уитмор уже был готов. В нем была нужная агрессия, «инстинкт убийцы». Он показывал их в каждой игре.

Пришлось потратить время, чтобы достучаться до Амена Томпсона. Он очень тихий. Но к середине сезона он стал более уверен в себе и своей игре. В начале ему нужно было найти свое место.

Горжусь этими ребятами и надеюсь, что этот прогресс продолжится летом», – рассказал форвард «Хьюстона».

«Рокетс» закончили регулярный чемпионат на 11-м месте в Западной конференции с результатом 41-41. Команда одержала на 19 побед больше по сравнению с прошлым сезоном.

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