Диллон Брукс о новичках «Хьюстона»: «У Кэма Уитмора уже была нужная агрессия, «инстинкт убийцы». До Амена Томпсона нужно было достучаться»
Диллон Брукс рассказал о молодежи «Рокетс» на итоговой пресс-конференции сезона.
«Наши молодые парни научились побеждать. Мы сумели взрастить в них уверенность в себе. Джабари Смит стал лучше, Джейлен Грин сделал шаг вперед. Особенно в защите.
Кэм Уитмор уже был готов. В нем была нужная агрессия, «инстинкт убийцы». Он показывал их в каждой игре.
Пришлось потратить время, чтобы достучаться до Амена Томпсона. Он очень тихий. Но к середине сезона он стал более уверен в себе и своей игре. В начале ему нужно было найти свое место.
Горжусь этими ребятами и надеюсь, что этот прогресс продолжится летом», – рассказал форвард «Хьюстона».
«Рокетс» закончили регулярный чемпионат на 11-м месте в Западной конференции с результатом 41-41. Команда одержала на 19 побед больше по сравнению с прошлым сезоном.