Демар Дерозан может получить зарплату до 40 млн долларов за сезон

«Буллс» могут дать Демару Дерозану зарплату до 40 млн долларов в год.

«Буллс» были бы рады подписать новый двухлетний контракт с Дерозаном. Дерозан, очевидно, хочет более долгосрочной защищенности. У «Буллс» есть привычка щедро включать в контракты опции игроков. Сумма контракта будет огромной, вероятно, выше 40 миллионов долларов в год, но она менее значима для долгосрочной гибкости «Буллс». « » хочет сохранить , но при разумных обязательствах», – пишет журналист Дарнелл Мэйберри.