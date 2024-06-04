Демар Дерозан может получить зарплату до 40 млн долларов за сезон

Теги возможные переходы Чикаго НБА Демар Дерозан Баскетбол

«Буллс» могут дать Демару Дерозану зарплату до 40 млн долларов в год.

«Буллс» были бы рады подписать новый двухлетний контракт с Дерозаном. Дерозан, очевидно, хочет более долгосрочной защищенности. У «Буллс» есть привычка щедро включать в контракты опции игроков. Сумма контракта будет огромной, вероятно, выше 40 миллионов долларов в год, но она менее значима для долгосрочной гибкости «Буллс». «Чикаго» хочет сохранить Дерозана, но при разумных обязательствах», – пишет журналист Дарнелл Мэйберри.

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1 комментарий
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Демар один из моих самых любимых игроков, но сейчас 40 млн в год для него это переплата(
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