Лонзо Болл: «Вембаньяма может стать лучшим игроком в истории»

Лонзо Болл высоко оценил потенциал Виктора Вембаньямы.

« , наверное, является лучшим по игре в защите. Возможно, это лучший защитный игрок из всех, кого мы только видели. Он делает 5-6 блок-шотов в среднем по итогам сезона.

Вембаньяма может стать лучшим игроком в истории, есть такой шанс, потенциально. Да, я говорю это прямо сейчас», – заявил игрок « ».

В дебютном сезоне в 20-летний француз из « » набирал 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата и 3,6 блок-шота в среднем за игру.