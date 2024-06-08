Лонзо Болл: «Вембаньяма может стать лучшим игроком в истории»

Теги Чикаго Сан-Антонио НБА Лонзо Болл Виктор Вембаньяма Баскетбол

Лонзо Болл высоко оценил потенциал Виктора Вембаньямы.

«Вемби, наверное, является лучшим по игре в защите. Возможно, это лучший защитный игрок из всех, кого мы только видели. Он делает 5-6 блок-шотов в среднем по итогам сезона.

Вембаньяма может стать лучшим игроком в истории, есть такой шанс, потенциально. Да, я говорю это прямо сейчас», – заявил игрок «Чикаго».

В дебютном сезоне в НБА 20-летний француз из «Сан-Антонио» набирал 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата и 3,6 блок-шота в среднем за игру.

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