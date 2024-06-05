«Буллс» уверены в том, что Лонзо Болл вернется на площадку в сезоне-24/25

Теги травмы Чикаго НБА Лонзо Болл Баскетбол

В «Чикаго» довольны тем, в каком состоянии находится Лонзо Болл.

Как сообщает The Athletic, «Буллс» уверены в том, что разыгрывающий вернется на площадку в сезоне-24/25.

В клубе при этом точно не знают, на каком именно этапе чемпионата состоится возвращение.

26-летний плеймейкер последний раз играл 14 января 2022 года, когда получил разрыв мениска. С тех пор он перенес несколько операций, включая трансплантацию донорского мениска.

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2 комментария
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Странно как они его не исключили за 2 года, он все это время получает зарплату ?!
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Ответ Chistian Jadson
Странно как они его не исключили за 2 года, он все это время получает зарплату ?!
Ну, игроки там все поперестрахованы в НБА, но в целом да, он свои 20 млн в год спокойно сидя дома получает)
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