Лонзо Болл взял на себя штраф Энджел Риз за два технических в матче женской НБА

Лонзо Болл поддержал Энджел Риз.

Первогодка « » была удалена на последних минутах матча женской против «Нью-Йорка» (75:88).

Риз получила два технических замечания – за слова в адрес рефери и жест с отмашкой.

«Судья, который удалил Энджел Риз, не понимает, что делает.

Не переживай за деньги, Энджел, я возьму это на себя», – написал игрок «Буллс», который посетил встречу WNBA.

Риз поблагодарила в соцсетях.