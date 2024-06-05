Лонзо Болл взял на себя штраф Энджел Риз за два технических в матче женской НБА
Лонзо Болл поддержал Энджел Риз.
Первогодка «Чикаго» была удалена на последних минутах матча женской НБА против «Нью-Йорка» (75:88).
Риз получила два технических замечания – за слова в адрес рефери и жест с отмашкой.
«Судья, который удалил Энджел Риз, не понимает, что делает.
Не переживай за деньги, Энджел, я возьму это на себя», – написал игрок «Буллс», который посетил встречу WNBA.
Риз поблагодарила Болла в соцсетях.