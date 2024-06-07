«Сан-Антонио» заинтересован в приобретении Дариуса Гарлэнда

Теги возможные переходы Атланта Кливленд Сан-Антонио НБА Деджонте Мюррэй Трэй Янг Дариус Гарлэнд Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сперс» хотят приобрести звездного разыгрывающего в пару к Виктору Вембаньяме.

Среди объектов слухов назывались защитники «Атланты» Трэй Янг и Деджонте Мюррэй.

По сообщению источника, приоритетной трансферной целью клуба является разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд.

24-летний баскетболист набирал 18 очков, 2,7 подбора и 6,5 передачи в этом регулярном сезоне. У экспертов и журналистов вызывает вопросы его совместимость со звездным защитником «Кавальерс» Донованом Митчеллом. Агент Гарлэнда Рич Пол сообщал о намерении добиваться обмена игрока в случае подписания Митчеллом долгосрочного продления с клубом.

В составе «Сперс» неприкосновенными являются только лучший новичок сезона форвард Виктор Вембаньяма и защитник Девин Васселл.

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2 комментария
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серию с Селтикс полностью провалил-Кэвс могут спокойно его менять вместе с его жирным контрактом
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Верните Дежонте!
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