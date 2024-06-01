«Самое безумное, что я когда-либо видел в баскетболе». Патрик Беверли рассказал об атмосфере на греческих аренах

Патрик Беверли поделился воспоминаниями о «безумных» греческих болельщиках.

«Я помню, как мне попали монетой по голове. Над нашей скамейкой стояли щиты, чтобы в нас не плевали. Папаниколау сказал мне: «Пэт, не ходи туда». Я подумал: «Почему нет, я просто заберу мяч?» И потом мне плюнули в спину.

Помню, как болельщики останавливали матчи и висели на кольцах. Это самое безумное, что я когда-либо видел в баскетболе. Эту атмосферу невозможно объяснить. Нужно приехать туда, чтобы понять», – рассказал разыгрывающий « ».

выступал за « » в сезоне-2009/10.