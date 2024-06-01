«Самое безумное, что я когда-либо видел в баскетболе». Патрик Беверли рассказал об атмосфере на греческих аренах

Теги Милуоки Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос НБА болельщики чемпионат Греции Патрик Беверли Баскетбол

Патрик Беверли поделился воспоминаниями о «безумных» греческих болельщиках.

«Я помню, как мне попали монетой по голове. Над нашей скамейкой стояли щиты, чтобы в нас не плевали. Папаниколау сказал мне: «Пэт, не ходи туда». Я подумал: «Почему нет, я просто заберу мяч?» И потом мне плюнули в спину.

Помню, как болельщики останавливали матчи и висели на кольцах. Это самое безумное, что я когда-либо видел в баскетболе. Эту атмосферу невозможно объяснить. Нужно приехать туда, чтобы понять», – рассказал разыгрывающий «Милуоки».

Беверли выступал за «Олимпиакос» в сезоне-2009/10.

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4 комментария
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Ответ Agent Smith
Так ему понравилось или нет?🤔🏀
На арене Оли — да.
На арене ПАО — нет.
+4
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+4
Так ему понравилось или нет?🤔🏀
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https://youtu.be/WcvAOpnnMK0?feature=shared
Таких болельщиков в НБА нет. Лига не позволит устраивать подобные шоу.
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Ответ Турбомарсоход
https://youtu.be/WcvAOpnnMK0?feature=shared Таких болельщиков в НБА нет. Лига не позволит устраивать подобные шоу.
Крайне атмосферное видео, конечно. Сколько ж энергии у чуваков.
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