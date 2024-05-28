Андрей Воронцевич о финале с ЦСКА: «Первый матч – уже история. Делаем выводы и боремся дальше»

Андрей Воронцевич рассказал о настрое УНИКСа на второй матч серии с ЦСКА.

В первой встрече финального противостояния плей-офф Лиги ВТБ УНИКС Воронцевича уступил со счетом 95:96.

«Если говорить о наших ошибках, то было много проходов, когда мы давали разбежаться и врываться в зону, а также совершали много фолов. Наш план – выходить, бороться и стараться побеждать.

96 очков от ЦСКА? Действительно, в первой игре мы пропустили нехарактерно много для себя очков. Однако напомню, что это финальная серия, и этот матч был достоин финала. И мы, и ЦСКА показали очень результативный баскетбол. Это говорит о том, что концентрация на финал у обеих команд очень серьезная. Так что надо выходить, забивать самим и стараться дать как можно меньше забить соперникам.

Слабые места ЦСКА, за счет которых их можно обыграть? Мне кажется, для этого нам нужно в первую очередь отталкиваться от своих сильных сторон. Мы можем победить их благодаря командным взаимодействиям, когда гоняем мяч, делимся им с партнером и находим открытый бросок.

Как команда пережила психологически тяжелое поражение в первом матче? Считаю, никто не может быть доволен собой после поражения. Естественно, всем хочется побеждать. Но опускать голову не стоит. Нужно расправить плечи, выдохнуть и готовиться к следующей игре. Первый матч – уже история. Делаем выводы и боремся дальше», – считает форвард казанцев.