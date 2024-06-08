Джереми Сохан вошел в расширенный состав сборной Польши, Брэндона Подземски в списке нет

Сборная Польши представила расширенный состав на олимпийскую квалификацию.

В список включены 17 игроков, включая представителя НБА Джереми Сохана (« »). Упоминавшийся в качестве возможного кандидата (« ») в состав не вошел.

Расширенный состав сборной Польши:

, Адриан Богуцки, Александер Дзива, Якуб Гарбач, Даниэль Голубовски, , Михал Михалак, Игор Миличич, Якуб Низел, Андрей Плута, Матеуш Понитка, Эй Джей Слотер, Джереми Сохан, Михал Соколовски, Миколай Витлински, Ярослав Зисковски, Пшемислав Жолнеревич.

Польская сборная поборется за место в олимпийском турнире в начале июля в испанской Валенсии.