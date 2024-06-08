Джереми Сохан вошел в расширенный состав сборной Польши, Брэндона Подземски в списке нет

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Сборная Польши представила расширенный состав на олимпийскую квалификацию.

В список включены 17 игроков, включая представителя НБА Джереми Сохана («Сан-Антонио»). Упоминавшийся в качестве возможного кандидата Брэндин ПодземскиГолден Стэйт») в состав не вошел.

Расширенный состав сборной Польши:

Александер Бальцеровски, Адриан Богуцки, Александер Дзива, Якуб Гарбач, Даниэль Голубовски, Анджей Мазурчак, Михал Михалак, Игор Миличич, Якуб Низел, Андрей Плута, Матеуш Понитка, Эй Джей Слотер, Джереми Сохан, Михал Соколовски, Миколай Витлински, Ярослав Зисковски, Пшемислав Жолнеревич.

Польская сборная поборется за место в олимпийском турнире в начале июля в испанской Валенсии.

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