«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии по решению руководства лиги после остановленной и пропущенной баскетболистами «Партизана» 2-ой игры

Теги Партизан Црвена Звезда Баскетбол - видео чемпионат Сербии Небойша Чович Баскетбол

«Црвена Звезда» получила титул чемпиона решением руководства лиги.

Вторая игра финала была остановлена, когда фанаты «Партизана» на домашней арене принялись организованно оскорблять президента «Црвены Звезды» Небойшу Човича и его семью. После неудачной попытки утихомирить болельщиков команды и судьи покинули площадку. Игроки «Црвены Звезды» и арбитры вернулись на паркет через некоторое время, когда стадион был очищен от болельщиков, но баскетболистов «Партизана» уже к этому моменту распустили и многие покинули стадион.

По словам директора лиги, неверная информация о переносе игры была распространена комментатором арены, а не представителями лиги. Игра была засчитана в пользу «Црвены Звезды» с результатом 20:0 (2-0).

В результате принятого решения «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии сезона-2023/24.

«Партизан» остался категорически несогласен с исходом финала и с заключением лиги.

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2 комментария
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