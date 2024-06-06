«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии по решению руководства лиги после остановленной и пропущенной баскетболистами «Партизана» 2-ой игры

«Црвена Звезда» получила титул чемпиона решением руководства лиги.

Вторая игра финала была остановлена, когда фанаты « » на домашней арене принялись организованно оскорблять президента «Црвены Звезды» Небойшу Човича и его семью. После неудачной попытки утихомирить болельщиков команды и судьи покинули площадку. Игроки «Црвены Звезды» и арбитры вернулись на паркет через некоторое время, когда стадион был очищен от болельщиков, но баскетболистов «Партизана» уже к этому моменту распустили и многие покинули стадион.

По словам директора лиги, неверная информация о переносе игры была распространена комментатором арены, а не представителями лиги. Игра была засчитана в пользу «Црвены Звезды» с результатом 20:0 (2-0).

В результате принятого решения « » стала чемпионом Сербии сезона-2023/24.

«Партизан» остался категорически несогласен с исходом финала и с заключением лиги.