Карвел Андерсон подписал двухлетний контракт с «Локомотивом-Кубань»

Карвел Андерсон продолжит сотрудничество с «Локомотивом-Кубань».

33-летний американский защитник, рекордсмен лиги ВТБ по количеству трехочковых за сезон (159), набирал 10,5 очка, 2,1 подбора и 1,3 передачи в среднем за краснодарский клуб.

Андерсон подписал двухлетний контракт по схеме «1+1».

« » — это великолепная организация, и я очень рад иметь возможность продолжать защищать цвета клуба. Новое соглашение означает, что я успел показать, что могу быть полезен команде. Я искренне благодарен этому и как игрок, и как человек. Продолжение совместной работы ставит передо мной амбициозные цели. Есть над чем усердно работать летом, чтобы вернуться с новыми силами и быть готовым внести еще больший вклад в достижение наших общекомандных целей», – заявил баскетболист.