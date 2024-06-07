Карвел Андерсон подписал двухлетний контракт с «Локомотивом-Кубань»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Карвел Андерсон Баскетбол

Карвел Андерсон продолжит сотрудничество с «Локомотивом-Кубань».

33-летний американский защитник, рекордсмен Единой лиги ВТБ по количеству трехочковых за сезон (159), набирал 10,5 очка, 2,1 подбора и 1,3 передачи в среднем за краснодарский клуб.

Андерсон подписал двухлетний контракт по схеме «1+1».

«Локомотив-Кубань» — это великолепная организация, и я очень рад иметь возможность продолжать защищать цвета клуба. Новое соглашение означает, что я успел показать, что могу быть полезен команде. Я искренне благодарен этому и как игрок, и как человек. Продолжение совместной работы ставит передо мной амбициозные цели. Есть над чем усердно работать летом, чтобы вернуться с новыми силами и быть готовым внести еще больший вклад в достижение наших общекомандных целей», – заявил баскетболист.

 

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