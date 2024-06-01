Денис Захаров: «Изначально собирались не за этим, хотели играть в финале, но есть то, что есть»

Денис Захаров прокомментировал победу над «Локо» в 4-м матче серии за бронзу.

«Конечно, рады победить, всегда хочется завершать на мажорной ноте. Как уже много кто сказал, мы изначально собирались не за этим, хотели играть в финале, но есть то, что есть. Хорошо, что мы остались профессионалами и завоевали бронзу для клуба и для города.

Откуда появились силы в концовке? Да я бы не сказал, что они появились… Они уже давно исчезают. Но мы старались, понимали, что на пятую игру их уже тем более не будет. Отдали все, что осталось, как говорится, пошли ва-банк и в итоге победили», – сказал защитник «Зенита».

Петербургский « » в 4-м матче серии за 3-е место обыграл на выезде краснодарский « » и завоевал бронзовые медали (88:77, 3-1).