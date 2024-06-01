Винс Хантер: «Я не счастлив. Мы взяли только третье место»

Винс Хантер не рад третьему месту «Зенита» в сезоне-2023/24.

— , что чувствуете после этой игры и после завоевания бронзы?

— Просто счастлив, что сезон завершился. Это был долгий и тяжелый год, я немного устал. Так что рад, что это теперь позади, нужно начинать восстанавливаться и готовиться к следующему сезону.

— Вы счастливы?

— Нет, не счастлив. Мы взяли только третье место, не знаю, кто такому радуется. Даже если вы мне скажете, что надо радоваться бронзе, то я все равно хочу играть в финале каждый год. Хочу побеждать в финале каждый год.

— Вы были лучшим игроком в этом матче, часто становились лучшим по ходу сезона. Как вам это удается?

— Как я уже говорил, это всего лишь серия за третье место. Так что это ничего не значит. Мы не в финале, чтобы я показывал все, на что способен. Хорошо, что мы завершили этот сезон с какой-то наградой, но, как я и говорил, я хочу играть в финале, и это все, что меня беспокоит.

— Что бы вы сказали болельщикам «Зенита» после этого сезона?

— Весь год я отлично себя чувствовал в Санкт-Петербурге, здесь отличная организация, болельщики любили меня. Все, что происходило за пределами паркета, было отлично по большей части. Я получил столько любви от болельщиков, очень это ценю и, конечно, я вернусь в следующем сезоне. Спасибо, ребята! Спасибо, Санкт-Петербург! — сказал центровой «Зенита».

Петербургский « » в 4-м матче серии за 3-е место обыграл на выезде краснодарский « » и завоевал бронзовые медали (88:77, 3-1).