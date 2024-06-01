Илона Корстин о 3-м месте «Зенита»: «Очень достойный результат»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Илона Корстин Единая лига ВТБ Баскетбол

Илона Корстин прокомментировала победу «Зенита» над «Локо» в серии за бронзу.

«Поздравляю «Зенит» с бронзовыми медалями и с заслуженной победой! В прошлом году петербуржцы были четвертыми, в этом взяли бронзу. Это очень достойный результат.

Хочу поблагодарить «Локомотив‑Кубань». У «Локо» был непростой сезон, прежде всего это связано с логистикой и перелетами. Возможно, без этих сложностей команда выступила бы успешнее.

В этой серии мы увидели упорную борьбу, команды играли в контактный баскетбол», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.

Петербургский «Зенит» в 4-м матче серии за 3-е место обыграл на выезде краснодарский «Локомотив-Кубань» и завоевал бронзовые медали (88:77, 3-1).

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