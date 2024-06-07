«Лейкерс» считают, что назначение Херли поспособствует прогрессу Ривза, Хатимуры и Кристи

Теги Лейкерс НБА университет Коннектикут Руи Хатимура Остин Ривз Макс Кристи Дэн Херли Баскетбол

«Лейкерс» всерьез рассматривают вариант с назначением Дэна Херли на пост тренера.

В руководстве калифорнийской команды считают, что назначение 51-летнего специалиста поспособствует прогрессу молодых игроков команды Остина Ривза, Руи Хатимуры и Макса Кристи.

Частью идеи по приглашению Херли является эволюционный характер развития команды с учетом ограничений из-за превышения второго жесткого потолка.

За шесть сезонов во главе университета Коннектикута Херли одержал 141 победу при 58 поражениях. Команда первенствовала в двух последних сезонах NCAA.

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