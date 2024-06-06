Леброн Джеймс не разговаривал с «Лейкерс» о Дэне Херли и Джей Джей Редике

Леброн Джеймс не участвует в поиске нового главного тренера «Лейкерс».

По словам инсайдера ESPN Дэйва Макменамина, звездный форвард « » не разговаривал с руководством клуба ни о Дэне Херли, ни о , ни о поиске нового главного тренера в целом.

через своих представителей ясно дал понять, что «Лейкерс» должны делать то, что лучше для клуба, и с уважением относится к тому, что «Лейкерс» необходимо найти тренера, который останется с командой после завершения карьеры Леброна.