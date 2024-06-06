Леброн Джеймс не разговаривал с «Лейкерс» о Дэне Херли и Джей Джей Редике

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Дэн Херли Баскетбол

Леброн Джеймс не участвует в поиске нового главного тренера «Лейкерс».

По словам инсайдера ESPN Дэйва Макменамина, звездный форвард «Лейкерс» не разговаривал с руководством клуба ни о Дэне Херли, ни о Джей Джей Редике, ни о поиске нового главного тренера в целом.

Джеймс через своих представителей ясно дал понять, что «Лейкерс» должны делать то, что лучше для клуба, и с уважением относится к тому, что «Лейкерс» необходимо найти тренера, который останется с командой после завершения карьеры Леброна.

 

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3 комментария
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Раз уж про Леброна будет много новостей, советую заценить шикарный аккаунт в инсте @hedidntsaythis. Там нейросетью генерируется речь Леброна, типа на послематчевом интервью, но рассказывает он там всякую дичь, типа как изобретал атомную бомбу, высаживался на Луне и тд. Очень смешно, хорошая пародия на пафос Леброна
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какая же лютая накачка идет через медиа. Никогда такого не было и вот опять
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