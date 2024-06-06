Ожидается, что «Лейкерс» выберут Бронни Джеймса на драфте (Эрик Пинкус)
Ожидается, что Бронни Джеймс попадет на драфте в «Лейкерс».
Согласно сообщению журналиста Bleacher Report Эрика Пинкуса, многие в лиге ожидают, что «Лейкерс» выберут на драфте Бронни Джеймса, использовав один из своих пиков (17 или 55) или выменяв более высокий пик второго раунда.
19-летний защитник получил более десяти приглашений от команд НБА на преддрафтовые просмотры, но согласился посетить только «Лейкерс» и «Финикс».
В среду Джеймс побывал на просмотре в «Финиксе». Сообщается, что он произвел хорошее впечатление на фронт-офис «Санз».