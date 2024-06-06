Ожидается, что «Лейкерс» выберут Бронни Джеймса на драфте (Эрик Пинкус)

Теги Лейкерс Финикс НБА драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Ожидается, что Бронни Джеймс попадет на драфте в «Лейкерс».

Согласно сообщению журналиста Bleacher Report Эрика Пинкуса, многие в лиге ожидают, что «Лейкерс» выберут на драфте Бронни Джеймса, использовав один из своих пиков (17 или 55) или выменяв более высокий пик второго раунда.

19-летний защитник получил более десяти приглашений от команд НБА на преддрафтовые просмотры, но согласился посетить только «Лейкерс» и «Финикс».

В среду Джеймс побывал на просмотре в «Финиксе». Сообщается, что он произвел хорошее впечатление на фронт-офис «Санз».

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5 комментариев
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Вот это инсайд, настоящее журналистское расследование
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Потрясающая и неожиданная новость, ничего себе, сами Озёрные выбрать хотят, обалдеть можно…😃
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Вода мокрая
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ЛеДрафт
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