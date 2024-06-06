Леброн Джеймс: «Болельщики «Лейкерс» будут болеть за «Даллас... Лейкер... Мэверикс»

Теги Бостон Леброн Джеймс Даллас Лейкерс Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Баскетбол

Леброн Джеймс сказал, кого болельщики «Лейкерс» будут поддерживать в финале.

«Я знаю, что болельщики «Лейкерс» будут болеть за «Даллас... Лейкер... Мэверикс», – пошутил 39-летний форвард в разговоре с Джей Джей Редиком.

Джеймс провел два сезона с Джейсоном Киддом, который был ассистентом главного тренера «Лейкерс» и помог команде выиграть чемпионат в 2020 году.

Сегодня стартует финальная серия плей-офф НБА между «Бостоном» и «Далласом».

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5 комментариев
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Ответ Tucker
Что ты черт побери такое несёшь
Правду. Болельщики Лейкерс и Селтикс очень ревностно следят за количеством титулов у оппонентов и им не нравится, когда оно растет)
+7
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+7
Что ты черт побери такое несёшь
+4
-3
+1
Нет, они будут за Селтикс топить в майках Бёрда.
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0
Главное не за кого, а против кого.
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Смеяться после слова лопата
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