Леброн Джеймс: «Болельщики «Лейкерс» будут болеть за «Даллас... Лейкер... Мэверикс»
Леброн Джеймс сказал, кого болельщики «Лейкерс» будут поддерживать в финале.
«Я знаю, что болельщики «Лейкерс» будут болеть за «Даллас... Лейкер... Мэверикс», – пошутил 39-летний форвард в разговоре с Джей Джей Редиком.
Джеймс провел два сезона с Джейсоном Киддом, который был ассистентом главного тренера «Лейкерс» и помог команде выиграть чемпионат в 2020 году.
Сегодня стартует финальная серия плей-офф НБА между «Бостоном» и «Далласом».