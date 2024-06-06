Леброн Джеймс: «Болельщики «Лейкерс» будут болеть за «Даллас... Лейкер... Мэверикс»

Леброн Джеймс сказал, кого болельщики «Лейкерс» будут поддерживать в финале.

«Я знаю, что болельщики « » будут болеть за «Даллас... Лейкер... Мэверикс», – пошутил 39-летний форвард в разговоре с Джей Джей Редиком.

провел два сезона с , который был ассистентом главного тренера «Лейкерс» и помог команде выиграть чемпионат в 2020 году.

Сегодня стартует финальная серия плей-офф между «Бостоном» и « ».