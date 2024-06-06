Шакил О′Нил – Дирку Новицки: «Поверь мне, я много раз пытался попасть в «Даллас»

Теги Даллас Дирк Новицки Лейкерс Шакил О′Нил НБА Марк Кьюбан Баскетбол

Шакил О′Нил признался, что в 2004 году был близок к переходу в «Даллас».

«Поверь мне, я много раз пытался попасть в «Даллас». Я и Марк Кьюбан работали над этим негласно. Когда я уходил из «Лейкерс», Марк был первым, кому я позвонил.

Я позвонил Марку и сказал: «Марк, сделай все, чтобы заполучить меня». Он ответил: «Лейкерс» не пойдут на это, чувак». Я сказал: «Заставь их, Марк».

«Лейкерс» не согласились, но было бы здорово», – сказал четырехкратный чемпион НБА в разговоре с Дирком Новицки в своем подкасте.

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3 комментария
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В очередной раз подтвердил, что Кьюбан является объектом притяжения в Далласе. Человек своими действиями дополнительно привлекает игроков.
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По слухам, ЛАЛ просили в обратном направлении Дирка)
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Ответ Abdulla
В очередной раз подтвердил, что Кьюбан является объектом притяжения в Далласе. Человек своими действиями дополнительно привлекает игроков.
А кто из владельцев в Лиге прям фанаты своих клубов? Он, Райнсдорф, Басс. Можно кого-то ещё назвать?
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