Шакил О′Нил – Дирку Новицки: «Поверь мне, я много раз пытался попасть в «Даллас»
Шакил О′Нил признался, что в 2004 году был близок к переходу в «Даллас».
«Поверь мне, я много раз пытался попасть в «Даллас». Я и Марк Кьюбан работали над этим негласно. Когда я уходил из «Лейкерс», Марк был первым, кому я позвонил.
Я позвонил Марку и сказал: «Марк, сделай все, чтобы заполучить меня». Он ответил: «Лейкерс» не пойдут на это, чувак». Я сказал: «Заставь их, Марк».
«Лейкерс» не согласились, но было бы здорово», – сказал четырехкратный чемпион НБА в разговоре с Дирком Новицки в своем подкасте.