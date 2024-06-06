Шакил О′Нил – Дирку Новицки: «Поверь мне, я много раз пытался попасть в «Даллас»

Шакил О′Нил признался, что в 2004 году был близок к переходу в «Даллас».

«Поверь мне, я много раз пытался попасть в « ». Я и работали над этим негласно. Когда я уходил из « », Марк был первым, кому я позвонил.

Я позвонил Марку и сказал: «Марк, сделай все, чтобы заполучить меня». Он ответил: «Лейкерс» не пойдут на это, чувак». Я сказал: «Заставь их, Марк».

«Лейкерс» не согласились, но было бы здорово», – сказал четырехкратный чемпион в разговоре с в своем подкасте.