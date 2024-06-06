Оливье Хэнлан: «Без Пистиолиса ничего бы не получилось»

Оливье Хэнлан отметил роль Андреаса Пистиолиса в чемпионстве ЦСКА.

— В регулярном сезоне ЦСКА не выглядел так уверенно, как в плей-офф. Что вы изменили в своей игре, чтобы так преобразиться?

— Это все о химии и чувстве момента. Мы наладили внутриигровую химию, избавились от лишних огрехов в нашей игре. Мы и правда играли не всегда здорово по ходу сезона, у нас были различные сложности по разным причинам, не всегда от нас зависящим. Но плей-офф — это уже другая игра, все начинается заново. Мы забыли те проблемы, перевернули страницу и начали с чистого листа. В плей-офф нужно играть в свой лучший баскетбол, и у нас это получилось. Чего-то конкретного мы не меняли, тут вопрос скорее не в тактике, а в настрое.

— При этом вы сменили по ходу сезона тренера и вышли в плей-офф уже под руководством Андреаса Пистиолиса. Возможно, именно его приглашение стало ключом к успеху?

— Разумеется, роль Пистиолиса в нашей победе огромная. Главный тренер — это рулевой команды, тот, кто ведет ее за собой, направляет. Без него ничего бы не получилось вообще. Андреас провел огромную работу, сплотил нас, настроил на результат. Мы счастливы работать с ним и счастливы, что празднуем вместе с ним чемпионство, – сказал защитник .