ЦСКА собирается подписать Огнена Ярамаза и Руслана Абдулбасирова

Огнен Ярамаз перейдет в ЦСКА из «Партизана».

28-летний сербский защитник набирал 4 очка и 3 передачи в среднем в матчах лиги в прошлом сезоне.

Ярамаз был выбран «Нью-Йорком» на драфте НБА 2017 года под 58-м номером, но не сумел пробиться в ротацию команды.

Кроме него намерен подписать 30-летнего российского форварда Руслана Абдулбасирова, закончившего выступление за «Парму». Форвард набирал 6,2 очка и 5,7 подбора за пермский клуб в сезоне-2023/24.