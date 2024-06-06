ЦСКА собирается подписать Огнена Ярамаза и Руслана Абдулбасирова
Огнен Ярамаз перейдет в ЦСКА из «Партизана».
28-летний сербский защитник набирал 4 очка и 3 передачи в среднем в матчах Адриатической лиги в прошлом сезоне.
Ярамаз был выбран «Нью-Йорком» на драфте НБА 2017 года под 58-м номером, но не сумел пробиться в ротацию команды.
Кроме него ЦСКА намерен подписать 30-летнего российского форварда Руслана Абдулбасирова, закончившего выступление за «Парму». Форвард набирал 6,2 очка и 5,7 подбора за пермский клуб в сезоне-2023/24.
Ярамаз видимо замена кому-то из пары Мело-Уэйр. Игрок для Пистиолиса, больше на защиту ориентированный. Интересно, что по Хэнлану решат. Учитывая, что вчера он даже не вышел на паркет, то вероятно будут искать другого шутера на двойку