ЦСКА собирается подписать Огнена Ярамаза и Руслана Абдулбасирова

Теги возможные переходы ЦСКА Нью-Йорк Партизан НБА Адриатическая лига Единая лига ВТБ Парма Огнен Ярамаз Руслан Абдулбасиров Баскетбол

Огнен Ярамаз перейдет в ЦСКА из «Партизана».

28-летний сербский защитник набирал 4 очка и 3 передачи в среднем в матчах Адриатической лиги в прошлом сезоне.

Ярамаз был выбран «Нью-Йорком» на драфте НБА 2017 года под 58-м номером, но не сумел пробиться в ротацию команды.

Кроме него ЦСКА намерен подписать 30-летнего российского форварда Руслана Абдулбасирова, закончившего выступление за «Парму». Форвард набирал 6,2 очка и 5,7 подбора за пермский клуб в сезоне-2023/24.

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2 комментария
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Неплохой такой взлет карьеры у Абдулбасирова. В сезоне 22=23 выступал в Суперлиге за Новосибирск, а уже через сезон в ЦСКА приглашают.

Ярамаз видимо замена кому-то из пары Мело-Уэйр. Игрок для Пистиолиса, больше на защиту ориентированный. Интересно, что по Хэнлану решат. Учитывая, что вчера он даже не вышел на паркет, то вероятно будут искать другого шутера на двойку
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Ответ Stefen
Неплохой такой взлет карьеры у Абдулбасирова. В сезоне 22=23 выступал в Суперлиге за Новосибирск, а уже через сезон в ЦСКА приглашают. Ярамаз видимо замена кому-то из пары Мело-Уэйр. Игрок для Пистиолиса, больше на защиту ориентированный. Интересно, что по Хэнлану решат. Учитывая, что вчера он даже не вышел на паркет, то вероятно будут искать другого шутера на двойку
А сезоны 18-20 (это 25-27 лет) он вообще в Суперлиге-2 играл за Тамбов
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