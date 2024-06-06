Президент УНИКСа Евгений Богачев о поражении в финале Единой лиги ВТБ: «Свою роль сыграли травмы. У нас была очень короткая скамейка»

Евгений Богачев прокомментировал поражение УНИКСа в финале Единой лиги ВТБ.

«Свою роль сыграли травмы. В прошлом сезоне нам повезло, что все игроки были здоровы, в этот раз ситуация была хуже. Мы собрали неплохую команду, но ей не хватило сил.

У нас была очень короткая скамейка. Тренеру надо было разыграть русских, а он каждый день ждал, что вернëтся Бако. У него был надрыв мышцы, и врачи давали две-три недели на восстановление. Он уже тренировался, бегал, но врачи всë никак не разрешали ему выйти на площадку.

С Бако у нас была бы совсем другая ситуация. Он бы прикрывал и давал тому побольше бросать», – заявил президент .

Казанский клуб уступил в финальной серии со счетом 1-4 и не смог защитить титул чемпиона.