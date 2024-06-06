Президент УНИКСа Евгений Богачев о поражении в финале Единой лиги ВТБ: «Свою роль сыграли травмы. У нас была очень короткая скамейка»

Теги травмы ЦСКА УНИКС Евгений Богачев Единая лига ВТБ Исмаэль Бако Ненад Димитриевич Баскетбол

Евгений Богачев прокомментировал поражение УНИКСа в финале Единой лиги ВТБ.

«Свою роль сыграли травмы. В прошлом сезоне нам повезло, что все игроки были здоровы, в этот раз ситуация была хуже. Мы собрали неплохую команду, но ей не хватило сил.

У нас была очень короткая скамейка. Тренеру надо было разыграть русских, а он каждый день ждал, что вернëтся Бако. У него был надрыв мышцы, и врачи давали две-три недели на восстановление. Он уже тренировался, бегал, но врачи всë никак не разрешали ему выйти на площадку.

С Бако у нас была бы совсем другая ситуация. Он бы прикрывал Димитриевича и давал тому побольше бросать», – заявил президент УНИКСа.

Казанский клуб уступил ЦСКА в финальной серии со счетом 1-4 и не смог защитить титул чемпиона.

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2 комментария
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Исход серии решило нежелание Димитриевича продолжать эту серию! он уже мыслями в Евролиге и здесь ему напрягаться уже не было никакого смысла! надеюсь у руководителей клуба есть на такие случаи штрафы и бонусы!
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