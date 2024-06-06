«Надеюсь, это достижение станет началом новой эпохи побед легендарного клуба». Владимир Потанин поздравил ЦСКА с чемпионством

Владимир Потанин прокомментировал чемпионство ЦСКА в сезоне Лиги ВТБ-2023/24.

«Я поздравляю с долгожданным чемпионством! Последние годы армейцы шли к тому, чтобы вернуть себе Кубок Белова, и вот трофей вновь возвращается в Москву. Решающие матчи сезона показали, что клуб полностью заслуживает быть чемпионом, это была яркая и уверенная игра в исполнении команды на протяжении всего плей-офф.

Рад, что в победе армейцев есть частица нашей компании. Более четверти века «Норникель» поддерживает ЦСКА и за это время у нас сложилась общая история и появились общие ценности.

Успех армейцев — очень важное событие для нас и для болельщиков. Надеюсь, это достижение станет началом новой эпохи побед легендарного клуба», — заявил президент «Норникеля».

Горно-металлургическая компания «Норникель», президентом которой является , владеет ЦСКА с 2003 года и оказывает спонсорскую поддержку московскому клубу.