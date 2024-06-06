Егор Демин о будущем в NCAA: «Буду играть против игроков, которые взрослее, быстрее, сильнее. Очень интересно посмотреть на этот мир изнутри, жду этого с невероятным предвкушением»

Егор Демин рассказал о смене игровой обстановки.

18-летний российский баскетболист, двукратный чемпион юниорской Евролиги, перешел в в команду Университета Бригама Янга.

«Мы пообщались с тренером команды Кевином Янгом. Все проанализировали, еще раз поговорили с тренером, генеральным менеджером, другими сотрудниками и поняли, что это самый оптимальный вариант. Янг имеет огромный опыт в плане концепции – провел в ней 8 последних лет. Насколько мне известно, он принимал самое активное участие в развитии одной из суперзвезд «Финикса» Дэвина Букера. И этот тренер прекрасно знает, чему нужно научить для того, чтобы игрок попал в НБА.

В Мадриде я играл против своих сверстников или ребят помладше, а здесь есть игроки намного старше меня – вроде бы даже 29-летний. Как бы странно это ни звучало в контексте учащегося в университете. Но эта история связана с ковидом. Большая разница в возрасте – это хорошо. Значит, буду играть против игроков, которые взрослее, быстрее, сильнее. Думаю, что это тот самый плюс, который должен дать толчок в развитии в физическом плане.

Сам готов попробовать свои силы на новом уровне на все 100 процентов. Очень интересно посмотреть на этот мир изнутри, жду этого с невероятным предвкушением. Хочется увидеть весь процесс, поскорее попасть в команду и со всеми пообщаться», – заключил .