Егор Демин об отсутствии индивидуальных наград в юниорской Евролиге: «Комментировать эту ситуацию некорректно. Главная награда для меня на этом турнире – то, что мои родные и близкие могут мной гордиться»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Реал NCAA университет Бригама Янга Егор Демин Баскетбол

Егор Демин прокомментировал победу в юниорской Евролиге.

Российский баскетболист не получил ни одной индивидуальной награды по итогам турнира, в котором помог «Реалу» одержать победу, став самым результативным игроком финального матча.

«С моей стороны комментировать эту ситуацию некорректно. Я не хочу этого делать и не буду. «Реал» выиграл финальный матч в овертайме с разницей в одно очко – все остальное вторично. Я не переживаю по поводу индивидуальных наград. Оцениваю себя сам – то, насколько хорошо сыграл и насколько помог команде в финале и в предыдущих играх. Мои родные и близкие тоже высоко оценили мою игру, и это признание для меня важнее любых призов. Главная награда для меня на этом турнире – то, что они могут мной гордиться.

В финале в начале овертайма подвернул голеностоп. Где-то за 4 минуты до конца игры. Очень неприятно и достаточно сильно. Но через силу заставил себя забыть про боль. Не было никакой возможности сесть на скамейку и прекратить игру. Пришлось через боль доиграть оставшиеся 4 минуты. Старался как мог, выкладывался на 100 процентов и ни секунды не жалею, что в этой ситуации повел себя именно так. Сейчас практически полностью восстановился, остались только незначительные болевые ощущения. Уже тренируюсь, но стараюсь быть аккуратным и слежу за голеностопом.

С тренером у меня максимально хорошие отношения. Невероятно благодарен ему за эти два года. Мы постоянно получали от него поддержку. Все было в меру: и кнут, и пряник. И это то, что позволяло развиваться каждому из нас. Наша общая работа привела команду туда, где она в итоге оказалась.

Мы поблагодарили друг друга за этот сезон. Не буду раскрывать все секреты разговора, но тренер сказал, что я молодец, проделал очень большой объем работы, что в итоге окупилось отличным результатом», – рассказал Демин.

Защитник продолжит карьеру в NCAA в Университете Бригама Янга.

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1 комментарий
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Действительно поразительно как Демин не попала в пятерку сильнейших турнира. Неадекватное решение тех кто принимал решение. Без вопросов, он, Гонсалес, Якучионис и Траоре были с большим запасом лучшими игроками юношеской Евролиги.
Кстати, обратил внимание, как главный тренер Реала Хавьер Хуарес перед тем как стали награждать лучших игроков турнира обнял Демина и пальцем показывал, этот парень точно достоин быть среди лучших.....
Тем не менее, нравится его трудовая этика, не выпячивает себя, это то что очень кстати ценят в студенческом американском баскетболе.
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