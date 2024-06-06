Егор Демин об отсутствии индивидуальных наград в юниорской Евролиге: «Комментировать эту ситуацию некорректно. Главная награда для меня на этом турнире – то, что мои родные и близкие могут мной гордиться»

Егор Демин прокомментировал победу в юниорской Евролиге.

Российский баскетболист не получил ни одной индивидуальной награды по итогам турнира, в котором помог « » одержать победу, став самым результативным игроком финального матча.

«С моей стороны комментировать эту ситуацию некорректно. Я не хочу этого делать и не буду. «Реал» выиграл финальный матч в овертайме с разницей в одно очко – все остальное вторично. Я не переживаю по поводу индивидуальных наград. Оцениваю себя сам – то, насколько хорошо сыграл и насколько помог команде в финале и в предыдущих играх. Мои родные и близкие тоже высоко оценили мою игру, и это признание для меня важнее любых призов. Главная награда для меня на этом турнире – то, что они могут мной гордиться.

В финале в начале овертайма подвернул голеностоп. Где-то за 4 минуты до конца игры. Очень неприятно и достаточно сильно. Но через силу заставил себя забыть про боль. Не было никакой возможности сесть на скамейку и прекратить игру. Пришлось через боль доиграть оставшиеся 4 минуты. Старался как мог, выкладывался на 100 процентов и ни секунды не жалею, что в этой ситуации повел себя именно так. Сейчас практически полностью восстановился, остались только незначительные болевые ощущения. Уже тренируюсь, но стараюсь быть аккуратным и слежу за голеностопом.

С тренером у меня максимально хорошие отношения. Невероятно благодарен ему за эти два года. Мы постоянно получали от него поддержку. Все было в меру: и кнут, и пряник. И это то, что позволяло развиваться каждому из нас. Наша общая работа привела команду туда, где она в итоге оказалась.

Мы поблагодарили друг друга за этот сезон. Не буду раскрывать все секреты разговора, но тренер сказал, что я молодец, проделал очень большой объем работы, что в итоге окупилось отличным результатом», – рассказал .

Защитник продолжит карьеру в в Университете Бригама Янга.