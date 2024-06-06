Джейсон Кидд согласен с тем, что Лука Дончич может стать величайшим игроком «Далласа», если возьмет титул чемпиона

Теги Бостон Даллас Дирк Новицки Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Джейсон Кидд прокомментировал ожидания от финала НБА.

«Мы будем продолжать говорить о защите в команде. Мы начали сезон с нападения, но развернулись в сторону защиты по ходу сезона. Даже Лука Дончич и Кайри Ирвинг играют в обороне на высоком уровне, и поэтому мы здесь», – заявил главный тренер «Мэверикс» в интервью.

На вопрос о том, может ли Лука Дончич стать величайшим игроком «Далласа» и опередить Дирка Новицки, если возьмет титул, Кидд ответил согласием.

«Мэверикс» встретятся с «Селтикс» в финальной серии сезона-2023/24 НБА.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ DeX
Ну хотя бы еще 1 МВП надо взять в составе Далласа, тогда уже можно начинать разговор.
Что значит ещё один? Когда он брал?))
+4
-2
+2
Ну хотя бы еще 1 МВП надо взять в составе Далласа, тогда уже можно начинать разговор.
+3
-2
+1
Пузатый европеец, славянин, показывает атлетичным афроамериканцам кто здесь батя. Интересные времена переживает НБА. Новицки, Йокич, Дончич один за другим, и это уже не похоже на случайность, это тенденция
+2
-2
0
Ответ Verziloff
Пузатый европеец, славянин, показывает атлетичным афроамериканцам кто здесь батя. Интересные времена переживает НБА. Новицки, Йокич, Дончич один за другим, и это уже не похоже на случайность, это тенденция
Ещё грек и француз, бгг.
0
0
0
Ответ Зоуи Дешанель
Да чего уж там далласа, всех времен сразу станет лучшим. Достали уже со своим лукой, приятно будет увидеть его обсер
А на деле Лука будет унижать тебя уже вот четвёртую серию подряд
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий