Джейсон Кидд согласен с тем, что Лука Дончич может стать величайшим игроком «Далласа», если возьмет титул чемпиона

Джейсон Кидд прокомментировал ожидания от финала НБА.

«Мы будем продолжать говорить о защите в команде. Мы начали сезон с нападения, но развернулись в сторону защиты по ходу сезона. Даже и Кайри Ирвинг играют в обороне на высоком уровне, и поэтому мы здесь», – заявил главный тренер «Мэверикс» в интервью.

На вопрос о том, может ли Лука Дончич стать величайшим игроком « » и опередить , если возьмет титул, ответил согласием.

«Мэверикс» встретятся с «Селтикс» в финальной серии сезона-2023/24 .