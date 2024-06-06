Джейсон Кидд согласен с тем, что Лука Дончич может стать величайшим игроком «Далласа», если возьмет титул чемпиона
Джейсон Кидд прокомментировал ожидания от финала НБА.
«Мы будем продолжать говорить о защите в команде. Мы начали сезон с нападения, но развернулись в сторону защиты по ходу сезона. Даже Лука Дончич и Кайри Ирвинг играют в обороне на высоком уровне, и поэтому мы здесь», – заявил главный тренер «Мэверикс» в интервью.
На вопрос о том, может ли Лука Дончич стать величайшим игроком «Далласа» и опередить Дирка Новицки, если возьмет титул, Кидд ответил согласием.
«Мэверикс» встретятся с «Селтикс» в финальной серии сезона-2023/24 НБА.